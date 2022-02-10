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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki katlı evin bahçesinde heyelan meydana geldi

İHA

Zonguldak'ta Çınartepe Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle iki katlı bir evin bahçesinde heyelan meydana geldi.

İki katlı evin bahçesinde heyelan meydana geldi

Zonguldak’ta Çınartepe Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle iki katlı bir evin bahçesinde heyelan meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre olay dün öğlen saatlerinde Çınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağış nedeniyle 2 katlı müstakil bir evin bahçesinde heyelan meydana geldi. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Öte yandan olay yerine gelen AFAD ve belediye ekipleri evde incelemelerde bulundu. Belediye ekiplerinin son vereceği karar noktasında evin boşaltılıp boşaltılmayacağı karar verilecek.

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