Ekipler caddedeki parklara göz açtırmıyor

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipler Gazipaşa Caddesi'nde gelişi güzel parklanmalara geçit verdi.

Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri cadde ve sokaklardaki denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle Gazipaşa Caddesi'nde gelişi güzel park eden sürücülere izin verilmedi. Ekipler, cadde üzerine park eden araç sürücülerini uyardı. Kurallara uymayan araçların ise fotoğrafları çekilerek cezai işlem uyguladı. Uygulamanın gün boyunca kentin belirli noktalarında devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.