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Başkan Tekin tapu sevincini böyle paylaştı: "21 yıl sonra bizlere nasip oldu "

İHA

Başkan Tekin tapu sevincini böyle paylaştı: "21 yıl sonra bizlere nasip oldu "

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı’da 1998 yılında meydana gelen sel ve heyelanda konutları zarar gören vatandaşlar için yapılan Tepeköy Mahallesi’ndeki 150 konut sahibinin tapu sorununu 21 yıl sonra çözdükleri için mutlu olduklarını ifade etti.
1998 yılında meydana gelen sel ve heyelanda konutları zarar gören vatandaşlar için Tepeköy Mahallesi 220 ada 3 parsel üzerine yapılan 150 afet konutu sahibinin tapu sorununu çözdükleri için son derece mutlu olduklarını ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘Afet konutları sakinleri yaklaşık 21 yıldır tapu sorunlarının çözümünü bekliyordu. Arsa üzerinde bizim dönemimizden önce gelen bir ipotek vardı. Göreve geldiğimizde bu sorunun çözümü için gerekli çalışmalara başladık. 15 bloktaki 150 konutun tapu sorununu hem Belediyemizi, hem de afet konutları sakinlerini mağdur etmeyecek şekilde çözmek için gerekli çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın tapularına kavuşmalarını sağladık’ dedi.

“Belediye olarak arsayı bedelsiz tahsiz ettik “
21 yıldır yaşanan tapu sorununun çözülmesi için Alaplı Belediye Meclisi’nin 5 Mart 2018 tarihli oturumunda Tepeköy Mahallesi 32 ada 78 parselde kayıtlı 9 bin 500 metrekarelik gayrimenkulün bedelsiz olarak Afet İşlerine devredilmesini sağladıklarını ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘Göreve ilk başladığımız zamanlarda Afet Konutları sakinlerine tapularını alacakları yönünde verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk. Tepeköy Mahalle Muhtarı Turan Özmen’in tapuların alınmasında büyük emekleri var. Kendisine her türlü konuda yardımcı olduk ve önünü açtık. Tıkandığı her yerde yanında olduk. Vatandaşlarımızın 21 yıllık sorunlarını çözdüğümüz için gerçekten mutluyuz’ dedi.

Vadi park projesi afet konutlarına ayrıcalık katılacak
Alaplı Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana Afet Konutları’na ellerinden gelen en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘ Yine bu alanda çok büyük park çalışmasına başlayacağız. İçinde oyun grupları ve spor aletlerinin yanı sıra 680 metrekarelik bir göletin ve bin 500 metrekare yeşil alanın olduğu bölgenin en büyük parklarından birini inşa edeceğiz. Bu park Afet Konutlarına ayrıcalık katacak. Sadece Afet Konutlarının değil tüm Tepeköy Mahallesi’ne bir ayrıcalık katacak. Bu parkın çalışmalarına da en kısa zamanda başlayacağız’ dedi.
Afet Konutları sakinlerine tapularını verdikleri için son derece mutlu olduklarını yineleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘Uzun soluklu bir süreç oldu. Zaman zaman engellerle karşılaştık ama vatandaşımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Bu konuda büyük emekleri olan Tepeköy Mahallesi Muhtarı Turan Özmen başta olmak üzere, Zonguldak İl Afet İşleri Müdürü Ahmet Göngör ve personeline, Alaplı ve Kdz. Ereğli Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlerimiz ve yine Alaplı ve Kdz. Ereğli Tapu Müdürlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Afet Konutları sakinlerimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum’ dedi.

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