Öğrencilere trafik eğitimi verildi

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından öğrencilere trafik kuralları ve kazalarına ilişkin bilinçlendirme eğitimi verildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eğitimlere aralıksız devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından öğrencilere yönelik olarak trafik kural ve yasaklarına riayet edilmesi, trafik güvenliği, trafik kazalarına karşı bilinçlendirme eğitim verildi.

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