Sahte banknotları tedavüle sokan 3 şüpheli yakalandı

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Zonguldak’ta sahte 100 TL’lik banknotları tedavüle sokan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte para ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada sahte 100 TL’lik banknotları tedavüle sokan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler üzerinde yapılan aramada 40 adet sahte 100 TL ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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