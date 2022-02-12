Zonguldak OSB'de 8 daimi işçi kura çekimi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde istihdam edilmek üzere, 5 adet Engelli işçi ve 3 adet Eski Hükümlü/TMY (orman işçisi) olmak üzere toplam 8 adet daimi alımı için noter huzurunda kura çekim işlemi gerçekleştirildi.

Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde saat 10:00 da başlayan kura çekimine, Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Şahin başkanlığında oluşturduğu komisyon üyeleri ve İş Kur Müdürlüğünce müracaatları alınan adaylar katıldı. Bölge Müdürü Bayraktaroğlu kuruma bağlı bağlı işyerlerinde istihdam edilmek üzere alımı yapılacak olan işçiler için gerçekleştirilen kura çekiminin hayırlı olmasını diledi.

Kura cekim sonuçları bölge müdürlüğünün web sayfasının “Duyurular" bölümünden ilan edilecek.

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