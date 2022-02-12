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Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar Üzerlerinden 4 bin liralık sahte para çıkan 3 şüpheli adliyede

İHA

Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar Üzerlerinden 4 bin liralık sahte para çıkan 3 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta İncivez Mahallesinde sahte parayla alışveriş yaparken gözaltına alınan Ö.A. (38), B.K.(27) ve S.S. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı.
Zonguldak İncivez Mahallesinde bulunan bir market işletmecisinin 10 Şubat 2022 günü gece saatlerinde kendisinden yapılan bir alışveriş karşılığında 100 TL sahte para verildiğinden bahisle şikâyette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarda; sahte banknot ile alış veriş yapan şüphelilerin Ö.A. (38), B.K.(27) ve S.S. (25) isimli şahıslar olduğu testip edildi. Şahısların İstanbul ilinden kiralık araç ile geldikleri tespit edilerek yapılan takip sonucu ekipler tarafından yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde 40 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına alınan 3 şahsı öğle saatlerinde çıkarttı. Adliyeye çıkartılan şahıslar nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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