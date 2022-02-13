Alaplı Kaptaş yolunda çatlaklar meydana geldi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Kaptaş Ormanlı ulaşımı sağlayan yol üzerinde meydana gelen çatlak sonrası oluşan çökme nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kar sularının erimesi ve yağan yağmurlar sonrası Alaplı Kaptaş yolunun bazı kısımlarında çatlaklar yaşanırken, yolda çökme yaşanıyor. Alaplı Büyük Tekke Köyü Kevkese Mevkii’nde meydana gelen çökmeler vatandaşları ve araç sürücülerini endişelendirmeye devam ediyor. Yol güzergahında heyelan olduğu için sürekli çökme meydana geldiğini belirten sürücüler, çökme nedeniyle ulaşımın tek yönlü sağlandığını ifade ettiler. Sürücüler ıkıntı yaşadıklarını söyleyerek yolun yapılmasını istedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.