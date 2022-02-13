Alaplı Kaptaş yolunda çatlaklar meydana geldi

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Kaptaş Ormanlı ulaşımı sağlayan yol üzerinde meydana gelen çatlak sonrası oluşan çökme nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kar sularının erimesi ve yağan yağmurlar sonrası Alaplı Kaptaş yolunun bazı kısımlarında çatlaklar yaşanırken, yolda çökme yaşanıyor. Alaplı Büyük Tekke Köyü Kevkese Mevkii’nde meydana gelen çökmeler vatandaşları ve araç sürücülerini endişelendirmeye devam ediyor. Yol güzergahında heyelan olduğu için sürekli çökme meydana geldiğini belirten sürücüler, çökme nedeniyle ulaşımın tek yönlü sağlandığını ifade ettiler. Sürücüler ıkıntı yaşadıklarını söyleyerek yolun yapılmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.