TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında Ankara Demirspor ile 11 berabere kaldı.
Stad: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot xx, Egemen Savran xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Sefa xx, Rıdvan xx, Eyüp x (Hüseyin dk. 90+4 ?), Hakan xx, Embiya x (Murathan dk. 82 ?), Muhammed xx, Ali Osman xx, Fatih xx, Emre xx, Yunus Emre x (Tezcan dk. 56 x)
Ankara Demirspor: Oğuz xx, Kamil xx, Çağrı xx, Harun x (Mahmut dk. 83 ?), Mustafa x, Serdar x (Alim dk. 83 x), Ergin x (Ahmet dk. 89 ?), Taner x (Hüseyin Eren dk. 17 x), Aykut xx, Rahmi xx, Mücahit xx
Goller: Ergin (dk. 50) (Ankara Demirspor), Aykut (dk. 62 k.k.) (Adana Demirspor)
Kırmızı Kartlar: Mücahit (dk. 62) (Ankara Demirspor), Şenol Demir (TD) (dk. 62) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Fatih, Sefa (Zonguldak Kömürspor), Aykut (Ankara Demirspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.