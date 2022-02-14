Keçecioğlu Platformu TSO'da destek istedi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde arazilerinin kamulaştırılmasını istemediklerini belirten Keçecioğlu mahallesi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyarette bulundu.

Keçecioğlu yaşatma platformu adına Ecder Dombaycı TSO yetkilerine yaptığı açıklamada, “Bizler Keçecioğlu Mahalle sakinleri olarak elimizde kalan son verimli tarım topraklarımızı kamulaştırılmasına ve ‘Hurda eritme tesisini’ istemiyoruz. Çevreye büyük kirliliği olacağı zaten açık ve nettir. Eritecekleri hurda içerisinde bir çok kimyasal, boya, plastik, tiner bulunuyor. Bunlar eritme esnasında çıkacak olan gaz ve buharlar yeşil alanlarımıza zarar verecek.Toprağımız suyumuz doğamız kirlenecek. Bu çevre kirliliği Çaycuma’nın Perşembe’nin bir çok köyünde de ne yazık ki hissedilecek. Bu kirlenmeden Çaycuma zarar görecek. Sizlerden dileğimiz böyle bir kamulaştırmanın yapılması ve hurda eritme tesisinin engellenmesidir” diye destek istedi.

Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu da "Sizler kendi açınızdan haklısınız. Hiç kimse istemez tabi ki penceresini açıp fabrika ile karşı karşıya gelmek. Allah yardımcınız olsun. Biz bu konuda taraf değiliz. Bizler sanayiciyiz. Gelecek olan yatırımları destekleriz. Onları denetlemek ise devletin işidir. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Çaycuma Organize Sanayi Yönetiminden dört yıl önce ayrıldı. Çaycuma OSB’nin yönetimi Valilik,İl Özel İdare, Kaymakamlık ve yönetimden oluşuyor. Çaycuma’ya çevreye zarar verecek tesislere bizlerde karşıyız. Mücadelenizde kolaylıklar diliyorum” dedi.

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