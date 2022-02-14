Zonguldak'ta vaka artışı durdulamıyor Haftalık vaka sayısı 528'den 908,65’e yükseldi

Zonguldak’ta korona virüs vakalarında artış sürüyor. 1521 Şubat tarihinde 100 binde 528,41 olan vaka sayısı 908, 65’e yükseldi.

Zonguldak’ta korona virüs vaka sayılarında yükseliş sürüyor geçen hafta 528,41 olan vaka sayılarında büyük artış yaşanırken sayı 908, 65’e yükseldi. Vaka sayılarındaki artış Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı. Kent genelindeki artışların dikkat çektiği haritada kent merkezinin yüksek riskli olarak gözükürken hastanelerde yoğunluk yaşandı.

Herkesi duyarlı olamaya davet eden Turgut Papila, “Vaka sayılarında artışlara vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Herkesin aşılarını düzenli olması lazım. Yaşanan artışlar sonrası zayiatlar başladı, ölümler var. Sevdiğimiz değer verdiğimiz kişileri kaybettik bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Herkes üstüne düşeni yapması gerekir. Umarım kısa sürede bu süreci atlatırız” şeklinde konuştu.

Vaka sayılarındaki artışın kurallara riayet edilmediği için artış yaşandığını ifade eden Orhan Akyüz, “Halkımızın bilinçlendirilmesine rağmen çoğu insanlar duyarsız. Sosyal mesafe kurallarına daha da dikkat edilmesi lazım. Biz sadece kendimize karşı sorumlu değiliz. Bizi sevenlere ve çevremizdeki herkese karşı sorumluyuz. Bu artışın ana sebebi kurallara riayet edilmediği için artıyor. Bu süreci atlatmak hepimizin elinde. Bir olup bu süreci hep birlikte atlatalım herkesi daha fazla duyarlı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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