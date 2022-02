Zonguldak Kömürspor’dan Ankara Demirspor’a sert tepki

TFF 2. Lig’de mücadele veren Zonguldak Kömürspor yönetimi, hafta sonu sahasında ağırladığı Ankara Demirspor karşılaşması sonrası bazı suçlayıcı paylaşımlar sonrası açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu oynanan karşılaşma sonrası bazı sosyal medya paylaşımlarında Ankara Demirspor teknik direktörü ve bazı oyuncularının Zonguldak Kömürspor ve teknik direktörü hakkında suçlayıcı paylaşımlarda bulunduğu hatırlatıldı.

Zonguldak’ın emeğin başkenti olduğu bunun yanı sıra centilmenliğin ve fairplay ruhunun tüm unsurlarıyla sahalara yansıdığı sporseverliğin de başkenti olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zonguldaksporumuzun, Ankara Demirspor karşılaşması sonrasında, bazı sosyal medya paylaşımlarında, Ankara Demirspor Teknik Direktörü ve bazı oyuncularının, kulübümüz ve teknik direktörümüz hakkında, tarafımızı suçlayıcı ve hakaretamiz paylaşımlarda bulundukları anlaşılmıştır. İş bu bakımdan aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur: Öncelikle emeğin başkenti Zonguldak, aynı zamanda centilmenliğin ve fairplay ruhunun tüm unsurlarıyla sahalara yansıdığı, sporseverliğin de başkentidir. İlgili maçta, maç özeti ayrıntılı incelediğinde de görüleceği üzere, Ankara Demirsporlu oyuncuların, kendilerini saha içinde yere bıraktığı her an, takımımız topu dışarı atmış, takımımızın gol pozisyonu yaşayabileceği en az 45 pozisyonda fairplay ruhunu sahaya yansıtmıştır. Ancak tarafımızın oyuncusu yerde iken, birçok pozisyonda oyuna ve atak yapmaya devam ettiğiniz, oyunu ısrarla sürdürdüğünüz düşünüldüğünde fairplay ruhu konusunda gereken bilgiye sahip olmadığınız anlaşılmıştır. Yine ilgili maçta kırmızı kart gören Ankara Demirsporlu oyuncunuzun kendini yere atması neticesinde, yine topu dışarı atarak fairplay örneği gösterdiğimiz ancak ilgili oyuncunun tüm takımımıza ve teknik direktörümüze spor ahlakı ile yakışmayacak derecede küfürler ettiği ve bu sebeple direkt kırmızı kart gördüğü de aşikardır.”



“Antrenmanla değil eğitimle gelişebileceğinizi hatırlatmak isteriz”

Spor ahlakıyla bağdaşmayan tavır ve davranışlar sergilendiğini hatırlatan Zonguldak Kömürspor yönetimi açıklamasına şöyle devam etti:

“Takımızdan ve teknik heyetinizden birden çok kişinin spor ahlakı ile bağdaşmayan tavır ve davranışlarla, küfürler etmesi sebebiyle kırmızı kart görmesi düşünüldüğünde, spor ahlakı konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınızı, bu ahlakın ise antrenmanla değil de eğitimle gelişebileceğini hatırlatmak isteriz. Süper Lig görmüş bazı oyuncularınızın açıklamalarına bakıldığında, süper ligden alt liglere kadar sebeplerinin oyuncunun futbol kariyerinin düşüşe geçmiş olmasının değil de, oyuncunun spor ahlakı konusunda eksikliğinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Gerek ilgili takımınızın hocası gerek bazı oyuncularınızın düşüşe geçen kariyerlerini toparlamak yerine bazı paylaşımlarda bulunarak kamuoyunda göz önünde olmak istemelerinin onların düşüşe geçen kariyerlerinin yükseltmeye yetmeyeceğini, Büyük Zonguldakspor tarihine bakıldığında, takımımızın adını kullanarak, bir yerlere varmaya çalışanların, bir yerlere varamadan tarihin tozlu sayfalarında yer aldığını da okumanızı tavsiye ederiz.”



“Oyun esnasında tarafımızdaki çim sulama sistemini açtınız”

6 Ekim 2021 tarihindeki TCDD Ankara Demirspor stadyumunda oynanan karşılaşmada oyun ve skorun avantaja ait olduğu dakikalarda, çim sulama sisteminin açıldığını hatırlatan yönetim kurulu açıklamasını şöyle tamamladı:

"İş bu tavsiye ve önerilerle size fairplay’ın ne olduğunu hatırlatalım: 06 Ekim 2021 Çarşamba günü ligin ilk yarısında, deplasmanda TCDD Ankara Demir stadyumunda; tarafınızla yapmış olduğumuz karşılaşmada, oyun ve skor avantajının tarafımıza ait olduğu dakikalarda, maçın ikinci yarısında sahada futbol ile kazanamayacağınızı anlayan kulüp yönetiminiz ve saha yetkililerinizin, takımımıza ait olan saha bölümündeki “çim sulanma sistemini oyun esnasında açarak” tarafımıza ait olan bölümü maç esnasında sulayarak, kalecimiz ve defans oyuncularımızın hata ve topa ıska geçmesi adına sahamızı suladığını, kale alanımız ve kendi yarı sahamızın inanılmaz derecede sulamaya maruz bırakıldığını, bu durumun yaklaşık 12 dakika sürdüğü, maçın hakem dörtlüsü gözlemci ve temsilcinin bu duruma gerekli müdahaleyi zamanında yapamadığı ekteki resimlerde anlaşılmaktadır. Ligin ilk yarısında takımımıza bunları yapmışken, fairplay ruhundan bahsetmeyenlerin bu hafta fairplay ile ilgili açıklama yapmasının ne derece tutarlı olabileceğinin takdirinin siz sayın spor severlerin takdirine bırakmaktayız. Bu itibarla; takımımızın adını içeren ve tarihe adını şampiyonluklarla yazdırmış teknik direktörümüz hakkında yapmış olduğunuz soyut iddialara dayalı paylaşımların, tarafınıza bir şey kazandırmayacağını, maçların sahada kazanılacağını, takımımıza yapılan sözlüyazılı her hangi bir saldırıya nasıl sessiz kalmadıysak, bu hafta yaşanılan bu duruma da sessiz kalamayacağımızı, hatırlatırız. Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu."

