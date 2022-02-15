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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıcı’dan pandemide güçlü bağışıklık için ipuçları

İHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi diyet birimi sorumlusu Diyetisyen Yiğit Osman Darıcı, pandemide güçlü bağışıklığın önemine dikkat çekerek beslenmenin önemine vurgu yaptı.

Darıcı’dan pandemide güçlü bağışıklık için ipuçları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi diyet birimi sorumlusu Diyetisyen Yiğit Osman Darıcı, pandemide güçlü bağışıklığın önemine dikkat çekerek beslenmenin önemine vurgu yaptı.
Koronavirüsten korunmak için hijyen kurallarına uymanın dışında güçlü bir bağışıklığa sahip olmak gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Yiğit Osman Darıcı, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak için düzenli uyku, yeterli miktarda sıvı alımının yanı sıra yeterli ve dengeli beslenmenin de önemli olduğunu ifade etti.
Sağlıklı beslenmek için günde en az üç porsiyon meyve iki porsiyon sebze tüketilmesi gerektiğini ifade eden Darıcı, “Yeterli ve dengeli beslenmek için besin çeşitliliğini sağlamak çok önemlidir. Tüm besin gruplarından yeterince faydalanmak sağlıklı beslenmenin en önemli kuralıdır. Sağlıklı beslenmek için, günde en az 3 porsiyon meyve ve 2 porsiyon sebze tüketmek önemlidir. Kuru baklagiller, et, tavuk, yumurta gibi yüksek kalite protein içeren kaynaklardan faydalanmak gerekir. Ancak etin aşırı yağlı kısımları ve tavuğun deri kısmını tüketmemeliyiz. Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinde günlük 3 porsiyon tüketmemiz önem arz eder. Haftada 12 kez balık tüketmek omega 3 açısından gereklidir. Trans yağ asitlerinden ve doymuş yağ asitlerinden uzak durmalı tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerini tercih etmeliyiz. Aşırı karbonhidrat ve yağ tüketiminden kaçınmalı, tuz ve şeker tüketimini oldukça azaltmalıyız. Sıvı dengesi açısından maden suyu ve ayran tüketebiliriz. Ayrıca çay ve kahve tüketimini sınırlandırmamız sağlıklı beslenmemiz için önemli kriterlerdir. Ancak ıhlamur, adaçayı, kekik çayı gibi bitki çaylarını tüketmek bağışıklığı güçlendirerek, daha güçlü bir metabolizmaya sahip olmamızı sağlar” diye ifade etti.
Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için suyun önemine değinen Darıcı, açıklamalarını şöyle tamamladı:
“Güçlü bir bağışıklık için yeterli miktarda vitamin mineral ve antioksidan içeren besinler tüketmeliyiz. Yeşil yapraklı sebzeler hijyen kurallarına göre temizlendikten sonra bol limon ve sirke ekleyerek öğünlerimizde yerini almalıdır. A vitamini açısından zengin yumurta, balık, havuç ve mercimek tüketmek gerekir. Güçlü birer E vitamini kaynağı olan zeytinyağı ve kuruyemişler beslenmemizde önemli yer tutmalıdır. Tam tahıllı gıdalarda yeşil yapraklı sebzelerde ve yağlı tohumlarda bulunan B vitamini de bağışıklığımızı destekler. İyi bir C vitamini kaynağı olan kivi, turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeler ve brokoli sık tercih edeceğimiz besinler olmalıdır. Ayrıca bağışıklığı güçlendiren ve hücre oksitlenmesi için önemli demir içeren pekmez ve kurubaklagil tüketimi oldukça önemlidir. Çinko ve selenyum kaynağı olan kabak çekirdeği, mantar, bezelye ve süt ürünlerini mutlaka tüketmeliyiz. Bunun yanı sıra omega 3 kaynağı olan balık dışında ceviz/badem/fındık ve keten tohumu tüketmek güçlü bir bağışıklık için önemlidir. Son yapılan çalışmalarda ikinci beyin olarak gösterilen bağırsaklarımızın sağlığı için bağırsak floramızı güçlü olmasını sağlamalıyız. Ev yapımı turşu, ke fir, yoğurt, peynir gibi probiyotik kaynaklarını tüketmeliyiz. Ayrıca posa ve probiyotik tüketimi açısından kuru baklagiller, soğan, elma yulaf gibi besinleri mutlaka beslenmemize eklemeliyiz. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için su önemli bir faktördür. Özellikle enfeksiyon durumlarında günlük su tüketiminde artış yapmak gerekmektedir. Günlük ortalama 10 bardak su tüketmemiz önemlidir. Ayrıca güçlü bir bağışıklıkta uyku önemli bir rol oynar. Kesintisiz ve düzenli olarak 68 saat arası uyku yeterli olurken, düzenli spor ve egzersiz metabolizmayı ve kan dolaşımını hızlandırarak, daha dinç ve sağlıklı hissetmemizi sağlayacaktır.”

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