Doğal gazdan zehirlenen 3 kişi komşuları sayesinde kurtuldu

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, 3 kişi evlerindeki doğal gaz tesisatındaki kaçak nedeniyle etkilendi. Aile, eve gelen komşularının haber vermesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay öğle saatlerinde, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi´nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Doğal gaz tesisatındaki kaçak sızıntı nedeniyle evde bulunan Nizamettin Güneş (46), eşi Kübra Güneş (45) ve çocukları Doğan Güneş (21) etkilendi. Bu sırada komşuları kapıyı çaldı. Kapıya kadar giden Kübra Güneş, komşusundan yardım istedi. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Zehirlendikleri belirlenen 3 kişi özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yeri inceleme ekibi, evde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-02-15 18:53:31



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