Devrek’te silahlı kavga: 1 yaralı

– Zonguldak’ta bir kişi tartıştığı şahsı silahla ayağından yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, R.T.K. isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebeple M.B. isimli şahsa hakarette bulunarak darp etti. Olayın büyümesi üzerine olay yerine gelen M.B.’nin babası T.B. ile de tartışan R.T.K’yı M.B. bir el ateş ederek ayağından yaraladı. Olayın ardından bölgeye 112 sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri M.B. isimli şahsı suç aleti ile yakalanarak gözaltına aldı. Ayağından yaralanan R.T.K isimli şahıs ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından R.T.K taburcu edildi.

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