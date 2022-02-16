Zabıtadan sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi

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Zonguldak'ta zabıta ekipleri kent merkezinde sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda denetimlerde bulundu.

Zabıta ekipleri korona virüs vakalarının artması nedeniyle denetimlerine hız verdi. Ekipler, kent merkezinde bulunan dükkanları ziyaret ederek sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Esnaflar ise kurallara titizle uymaya devam edecekleri konusunda söz verdi. Denetimlerin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

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