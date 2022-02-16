Eski Bakan Sami Güçlü Zonguldak'ta

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü bir dizi etkinlik nedeniyle Zonguldak'a geldi.

Eski Bakan Prof. Dr. Sami Güçlü, MEB Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı bünyesinde sürdürülen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında düzenlenen etkinlik dolayısıyla Zonguldak'a geldi.

Vali Vekili Turgut Subaşı'na nezaket ziyareti gerçekleştiren Güçlü'ye İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.