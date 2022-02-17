Çaycumaspor, Play-Off için iddialı hazırlanıyor

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig ekiplerinden Çaycumaspor, PlayOff maçları öncesi hazırlıklarını sürdürürken, kadrosunu da güçlendirdi.

Çaycumaspor, PlayOff ilk maçında 20 Şubat Pazar günü saat 14:30’da deplasmanda karşılaşacağı Kozlu Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Gökhan Konmuş nezaretinde Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen idmanda sarılacivertli futbolcular, idmana ısınma hareketleri başladı. 5’e 2 top çalışması yapılan idmanın son bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışma yapılarak antrenman tamamlandı.

Öte yandan Çaycumaspor yönetimi PlayOff öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına da başladı. Sarılacivertli yönetim, İstanbul Deplasmanlı Süper Amatör Lig ekiplerinden Gaziosmanpaşaspor’da forma giyen golcü oyuncu Burak Salih Kiral ile anlaştı. 26 yaşındaki futbolcu daha önce Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Devrek Belediyespor’da da forma giymişti. Golcü oyuncu Çaycuma'ya gelerek yönetimle bir araya geldi ve her konuda anlaşma sağlayarak kendisini sarılacivertli yapan imzayı attı.

6 takımla oynanacak olan PlayOff maçları çift devreli lig usulüne göre oynanacak ve şampiyon olan takım direkt olarak Bölgesel Amatör Lig’e çıkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.