TPAO, Filyos için ZBEÜ ile işbirliğini artıracak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve beraberindeki heyet Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Kampüsünü ziyaret etti. Ziyarette Melih Han Bilgin, üniversite ile işbirliklerin artarak devam edeceğini açıkladı.

Gerçekleştirilen ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları, Mühendislik Fakültesi Dekanı, Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Çaycuma MYO ve Gıda Tarım MYO Müdürleri bulundu. Filyos Vadisi Projesi’nin hayata geçmesi ile civar il, ilçeler ve Üniversitelere muhtemel katkılarının görüşüldüğü ziyarette, istihdama yönelik bölüm ve programlar üzerine fikir alışverişleri ve işbirlikleri görüşüldü.

TPAO Genel Müdürü Bilgin mega projenin uygulanması, Filyos bölgesinin ticari, endüstriyel ve lojistik enerji üssü haline gelmesi sürecinde akademik ve bilimsel destekleri bakımından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile olan işbirliklerinin önemine değindi. Proje kapsamında mevcut ArGe çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde sanayiye yönlendirilmesi, sanayinin ihtiyaçlarının uzman akademisyenlere aktarılıp projelendirilmesi sürecinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile olan işbirliklerinin artarak devam edeceğini ifade ederek, çalışmalarından ötürü Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya teşekkürlerini iletti.



"Üniversitemiz Filyos Vadisi Projesi’nin her aşamasında rol alacak"

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak ve bölgenin kaderini değiştirecek, ulusal ve bölgesel kalkınma adına Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında yer alan Filyos Vadisi Projesi’nde paydaş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu bağlamda, 2021 yılını Üniversite olarak ‘Filyos Yılı’ atfettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Filyos Çalıştayı ve Filyos Kongresi ile Filyos’a ilişkin bilimsel faaliyetlerin yapıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Çufalı, bölgede keşfedilen doğalgazın karaya taşınmasında aktif rol üstlenen TPAO ile de sürekli istişare halinde olduklarını vurgulayarak ArGe, inovasyon ve sanayi birlikteliği çerçevesinde TPAO yönetimi ile iletişim ve etkileşimin devam edeceğini kaydetti. Şehrin ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin önemli dinamikleri arasında yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, üniversitesanayi işbirliği çerçevesinde verilecek her türlü akademik ve bilimsel altyapı desteği ile bu mega projenin her aşamasında rol alacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret karşılıklı görüş alışverişleri ve değerlendirmeler ile sona erdi.

