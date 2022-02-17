Zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ürünlerini denetledi

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Zonguldak'ta zabıta ekipleri Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesiyle denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesiyle marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Marketlerde denetim yapan zabıta ekipleri temel gıda ürünlerindeki etiketleri denetledi. Ekipler ürünlerin etiketlerini tek tek kontrol ederek fiyatları denetledi.

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