Zonguldak BEÜ'den dünya genç üniversiteler sıralamasında önemli başarı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Times Higher Education (THE) 2022 Dünya Genç Üniversiteler sıralamasında önemli başarı elde etti.

İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından hazırlanan 2022 verilerine göre Türkiye özelinde sıralamaya girebilen üniversiteler arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 32. oldu, Dünya Genç Üniversiteler Sıralamasında ise 401+ sırasında yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Üniversitenin THE 2022 Dünya Genç Üniversiteler Sıralamasında elde ettiği sıralama ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı; “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak kalite odaklı büyümemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Faaliyetlerini kaliteli eğitim, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanları altında yoğunlaştıran üniversitemizin THE sıralamasında elde ettiği başarı gurur vericidir. Tüm kalite süreçlerinin etkin ve yaygın olarak yürütüldüğü Üniversitemiz başarısını uluslararası sıralamalara da taşımaktadır. Bu kapsamda, nitelikli büyüme ve kalite süreçleri ile uluslararası sıralamalarla ilgili çalışmalara katkı sağlayan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

THE sıralaması; Eğitim (Teaching), Araştırma (Research), Atıf (Citations), Uluslararası Görünüm (International Outlook) ve Sanayi Geliri (Industry Income) olmak üzere 5 başlık altında yer alan 13 performans göstergesine göre yapılıyor. Dünyanın birçok ülkesinden üniversitelerin birbiriyle yarıştığı sıralama, küresel ölçekte üniversitelerin prestij ve saygınlığı konusunda önemli bir ölçüt kabul ediliyor.

