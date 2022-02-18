Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede



Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, polis eşlerine 'sohbet imamlığı' yaptıkları iddiasıyla FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislerin eşlerine 'sohbet imamlığı' yaptıkları ve FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul, Tekirdağ ile Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 1'inin yeni doğum yaptığı, bu nedenle işlemlerinin askıya alındığı belirtildi. 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. 8 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Tekirdağ'daki 1 şüphelinin ise koronavirüse yakalandığı için görüntülü sistemle ifade vermesi kararlaştırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli de FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK

2022-02-18 11:00:43



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