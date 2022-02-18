Denizden istavrit fışkırdı, 500 kasa balıkla kıyaya döndüler

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Zonguldak’ta Kozlu İlçesinde gece saatlerinde denize açılan balıkçılar, karaya 500 kasa istavritle döndü.

Kozlu İlçesinde dün gece saatlerinde deniz açılan balıkçılar, 500 kasa istavrit yakaladı. Balıkçılar, yakalandıkları İstavrite sabah saatlerinde kıyaya çıkartarak mezat usulü satışa çıkardı. İstavritlerin kasası 250300 TL alıcı buldu. Diğer yandan tezgahlarda ise istavrit kilosu 2530 TL satışa çıkarıldı.

Balıkçı Çağrı Eliyazıcı, “Bugün kasa kasa istavrit tutuldu. Kayıklarda 250’şer kasa istavrit var. Zonguldak’ın bereketinde artma yaşadı. İnşallah halkımız bol miktarda uygun balık sunacağız. Bunlar mezat usulü satılacak. Ortalama kasası 250300 TL arası satılır. Tezgahlarda ise 2530 TL arası satılır. Şuanda sadece istavrit var. Hamsi kendini kaybetti. Biranda istavrit bolluğu oldu. Bütün kayıklar Zonguldak’a geldi. Şuanda bütün kayıklarda 300500 kasa arası balık var” dedi.

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