Kiloyla değil adetle satılıyor; kadınlar yemek yerine maske için alıyor

Zonguldak’ta kadınların yüz maskesi yapmak için ilgi gösterdiği avokado tezgahlarda 1013 TL arasında satıldı.

Mineral ve potasyum zengini avokado tezgahlardaki yerini süslüyor. 10 ila 13 TL arasında satılan avokadoya en çok ilgiyi kadınlar gösteriyor. Avokadoyu yüz maskesi yapmak ve sivilceleri önlemek için tercih edildiğini anlatan esnaf ise bu ilgiden memnun. Esnaf Hüseyin Akgöz, kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Avokado yaz kış tezgahlarda var. Avokadonun bir çok özelliği var. Beyin gelişimi anlamında çok faydası var. Anneler küçük çocuklara katı yemek yedirdikleri zaman avokadoyu yedirirler. Mineral ve potasyum açısında lif oranı da yüksek olduğu için çok faydası var. Kadınlar genellikle yüzde ki sivilceleri yok etmek için avokado kullanıyor maske yapıyor. Çoğu kişide avokadoyu bilmiyor. Bilen kişi de alıyor. Fiyatı 1013 TL arasında değişiyor. Tane olarak satılıyor” dedi.

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