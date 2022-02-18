Geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesi yükselince ölümden döndüler Debisi yükselen çayda mahsur kalan 2 kişi ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde pat pat ile geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Recep Türkoğlu (40) idaresindeki pat pat, Mollabey Çayı’ndan geçmeye çalıştığı sırada yağışla birlikte su seviyesinin yükselmesiyle derede mahsur kaldı. Türkoğlu ve yanında bulunan Taha Tarıkan (29), aracın direksiyonuna tutunarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla aracın suya kapılması engellenmeye çalışırken, 2 kişi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu boğulmaktan son anda kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye gönderilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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