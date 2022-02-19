Araçta uyuşturucu ile yakalanana 3 kişi tutuklandı

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araç içerisinde ve araçta bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan aramada, 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Devrek ilçesi Gürbüzler köyü mevkiinde, arama kararına istinaden bir araçta ve içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan aramada, 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Beycuma cezaevine gönderildi.

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