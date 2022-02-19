TFF onayından geçen sahada ilk maç oynandı

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Zonguldak Amatör Futbol U 16 Ligi bugün Çaycuma Sentetik Futbol Sahası’nda Çaycuma Gençlerbirliği SK Karadonspor arasında oynanan müsabaka ile başladı.

Yenilenen zemin sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) onayından geçen bugün Çaycuma Sentetik Futbol Sahası’nın açılış maçı olarak oynanan Çaycuma Gençlerbirliği SK Karadonspor müsabakası 00 eşitlik ile sonuçlandı. Maç sonucu her iki takımda sahadan birer puan ile ayrıldı.

Maçın ikinci yarısında Karadonspor oyuncusu Barış yaşadığı sakatlık sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavisine devam ediliyor.

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