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Zonguldak Barosu avukatları sokak hayvanlarını besledi.

Zonguldak Barosu Başkanlığı Hayvan Hakları Komisyonu tarafından sokak hayvanlarını besleme etkinliği gerçekleştirildi. Zonguldak Adliyesi önünde başlayan etkinlik Türkiye geneli yapılan etkinlikle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Adliye önünde başlayan etkinlik il merkezinde devam etti.

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