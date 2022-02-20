Çevre felaketinin ortasında piknik yaptılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre felaketinin ortasında piknik yaptılar

İHA

Zonguldak'ta hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Kozlu ilçesindeki sahile geldiklerinde büyük bir şok yaşadı. Denizin geri bıraktığı evsel atıklar, kemirgen ölüleri, enjektör, iğne, serum gibi tıbbi atıkların arasında güçlükle ilerleyen vatandaşlar, adeta çevre felaketinin ortasında piknik yaptı.

Çevre felaketinin ortasında piknik yaptılar

Zonguldak'ta hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Kozlu ilçesindeki sahile geldiklerinde büyük bir şok yaşadı. Denizin geri bıraktığı evsel atıklar, kemirgen ölüleri, enjektör, iğne, serum gibi tıbbi atıkların arasında güçlükle ilerleyen vatandaşlar, adeta çevre felaketinin ortasında piknik yaptı.
Merkez ile Kozlu ilçesinin sınırındaki deniz kenarındaki bir alan uzun yıllar vahşi depolama tesisi olarak kullanıldı. Sapça bölgesindeki tesisin hayata geçirilmesinin ardından vahşi depolama alanına atık dökülmesi işlemi sonlandırıldı. Ancak kış mevsimindeki şiddetli dalgaların sürüklediği atıklar denize karıştı. Kış mevsimiyle birlikte bu atıklar yeniden dalgalar aracılığıyla Kozlu ilçesindeki sahile sürüklendi. Vatandaşlar durumu yerel yönetimlere haber verse de atıkların temizlenmesine ilişkin henüz somut bir çalışma başlatılmadı.
Hafta sonu deniz kenarında iyi vakit geçirmek için sahile akın eden vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Yaklaşık dört kilometrelik alana yayılan evsel ve tıbbi atıklar vatandaşları şaşkına çevirdi. Bazıları geri dönerek yaşananlara tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise mangalını yakarak piknik yaptı.

Çöplerin arasından yürümeye çalıştılar
Bazı alanlarda kumsalı tamamen kapatan çöplerin arasından yürümeye çalışan vatandaşlar deniz kenarına ulaşmayı başardı. Kemirgen ölüsü, iğne, enjektör, serum ve ilaç şişelerinin arasından güçlükle ilerleyen vatandaşlar yetkililerin bir an önce temizlik için harekete geçmesini istedi. Eşi ve çocuğuyla hafta sonunu değerlendirmek istediklerini söyleyen İlker Kaplan, "Eşim ve çocuğumla pazar günü şurada hava almak için geldik. Ortalığı görüyorsunuz. Vaktiyle insanların doğaya attıkları pislikleri doğa kış boyu geri kusmuş. Buraların temizlenmesi ve tekrar bu atıkların doğaya atılmamasını temenni ediyoruz. Burası eskiden çöplüktü. Muhtemelen hastanemizin tıbbi atıklarını buralara atmışlar. Deniz geri kusmuş. Çok pis, inşallah temizlenir. Burayı güzel hale getirenler plajı da temizlerse çok mutlu oluruz" diye konuştu.

"Bu bir felaket, utanç verici"
Dört yaşındaki oğlunun atıkları ayrıştırmayı bile bildiğini ancak sahile geldiklerinde çok sayıda atığın kumsalı kapladığını söyleyen Esra Taşçı, "Memleketimiz demeye utanır haldeyim. Buraya gezmeye geldik. Misafirimizi de getirdik. Benim dört yaşındaki çocuğum plastikler, metal atıklar ayrı çöp kutusuna diyor. Ama burada gördüklerimizden sonra geri dönüyoruz. Felaket, utanç verici. Şoktayız. Daha çok hastane atığı fark ettim. İnsanların dışında hastane atığına, enjektörlere rast geldik. Olmayan yok" şeklinde tepkisini dile getirdi.

"Çöplerin içinde piknik yapanlara şaşırdım"
İzmir'den Zonguldak'a misafirliğe gelen Binnaz Taşçı da kentin en güzel sahillerinden birinin çöpler içerisinde olmasına şaşırdığını anlattı. İnsanların çöplerin arasında piknik yapmasına da anlam veremediğini söyleyen Binnaz Taşçı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böyle güzel denize böyle bir ortam. İnsanların pisliğin içerisinde gezmesi çok kötü. İçler acısı bir durum. Ben İzmir'den geldim. Çok şaşkınım. Şu güzel doğayı bu hale getirmek, insanlar gerçekten çok acımasız. Şu an hayretler içerisindeyim. Baştan başa pislik var. En çok şırınga gördüm. Plastik atıklar var. Yetkililerin buraya el atması gerekiyor acil. Buranın bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Burada insanlar piknik yapıyor, nasıl yiyip içiyorlar onu anlamıyorum. Buranın halkı alışmış mı? Yeni mi böyle oldu? Ne yapılabilir? Çok da zor görünmüyor aslında. Gerçekten el atılırsa çok güzel olur. Güzel doğamıza yazık günah. Güzellik heba olmuş."
Vatandaşlar sahildeki çöplerin temizlenmesi için çalışma başlatılması taleplerini yineledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TVF Kadınlar 2. Ligi: MFA Zonguldak DSİ Spor: 3 - Bozüyük Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TVF Kadınlar 2. Ligi: MFA Zonguldak DSİ Spor: 3 - ...
Zonguldak Barosu avukatları sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Zonguldak Barosu avukatları sokak hayvanlarını ...
Marketten aldıkları zeytinden taş çıktığını iddia ettiler
YEREL HABERLER Marketten aldıkları zeytinden taş çıktığını iddia ...
Öğrencilere erozyon ve mücadeleyi anlattılar
YEREL HABERLER Öğrencilere erozyon ve mücadeleyi anlattılar
GMİS taban eğitim semineri gerçekleştirdi Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil: "Kol kola, omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz"
YEREL HABERLER GMİS taban eğitim semineri gerçekleştirdi Genel Maden ...
Midi Kızlar Voleybol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Midi Kızlar Voleybol turnuvasında kupalar sahiplerini ...
TFF onayından geçen sahada ilk maç oynandı
YEREL HABERLER TFF onayından geçen sahada ilk maç oynandı
Yardımseverler Derneği 94 yaşında
YEREL HABERLER Yardımseverler Derneği 94 yaşında
Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklu
YEREL HABERLER Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklu
Araçta uyuşturucu ile yakalanana 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Araçta uyuşturucu ile yakalanana 3 kişi tutuklandı
Usulsüz avcılara ceza
YEREL HABERLER Usulsüz avcılara ceza
Geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesi yükselince ölümden döndüler Debisi yükselen çayda mahsur kalan 2 kişi ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı
YEREL HABERLER Geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesi yükselince ...
Kayıp ihbarı yapılan genç kız arkadaşının evinde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp ihbarı yapılan genç kız arkadaşının evinde ...
Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
64 yıl önce inşa edilen köprü, risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacak
YEREL HABERLER 64 yıl önce inşa edilen köprü, risk taşıdığı ...
TPAO Genel Müdürü Bilgin, Filyos'a 5 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı
YEREL HABERLER TPAO Genel Müdürü Bilgin, Filyos'a 5 bin kişinin ...
Belediye su fiyatlarında yüzde 7’lik KDV indirimi yaptı
YEREL HABERLER Belediye su fiyatlarında yüzde 7’lik KDV indirimi ...
OSB çevresinde yaşanan çatlaklar mahalleliyi korkuttu
YEREL HABERLER OSB çevresinde yaşanan çatlaklar mahalleliyi korkuttu
Kiloyla değil adetle satılıyor; kadınlar yemek yerine maske için alıyor
YEREL HABERLER Kiloyla değil adetle satılıyor; kadınlar yemek yerine ...
6 yıldır göremediği oğlu için 2 ayda Türkiye’yi dolaşacak Acılı baba SMA hastası çocuklara da yardım edilmesini istedi
YEREL HABERLER 6 yıldır göremediği oğlu için 2 ayda Türkiye’yi ...
Denizden istavrit fışkırdı, 500 kasa balıkla kıyaya döndüler
YEREL HABERLER Denizden istavrit fışkırdı, 500 kasa balıkla kıyaya ...
Zonguldak’ta Ocak ayında 315 konut satıldı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Ocak ayında 315 konut satıldı
Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede
Zonguldak BEÜ'den dünya genç üniversiteler sıralamasında önemli başarı
YEREL HABERLER Zonguldak BEÜ'den dünya genç üniversiteler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.