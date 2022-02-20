TVF Kadınlar 2. Ligi: MFA Zonguldak DSİ Spor: 3 - Bozüyük Belediyespor: 0

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TVF Kadınlar 2. Lig'de MFA Zonguldak DSİ Spor, ligin son maçında Bozüyük Belediyespor’u 30 yendi. MFA Zonguldak Dsi, PlayOff oynamaya hak kazandı.

TVF Kadınlar 2. Lig 4. grupta mücadele eden MFA Zonguldak DSİ Spor, ligin son maçında Bozüyük Belediyespor Site Spor Salonunda konuk etti. MFA Zonguldak DSİ Spor, sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Maça etkili başlayan MFA Zonguldak DSİ Spor, rakibi Bozüyük Belediyespor karşısında ilk seti 2517 kazandı. İkinci sette de aynı istek ve arzuyla maça asılan MFA Zonguldak DSİ Spor, ikinci setide 2513 kazandı. Son sette de istikrarı bozmayan MFA Zonguldak DSİ Spor, üçüncü seti de 1514 yenerek karşılaşmayı 30 kazandı.

MFA Zonguldak DSİ Spor, Bozüyük Belediyespor galibiyetiyle puanını 40’ yükselterek sezonu ikinci sırada tamamladı. MFA Zonguldak DSİ Spor, 1.Lige yükselmek için PlayOff müsabakalarında ter dökecek.

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