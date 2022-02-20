Meclis üyesinin yaralandığı olayda 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde geçtiğimiz eylül ayında meclis üyesi Murat B.'nin işyerinin önünde silahla yaralanması olayının ardından tutuklanan 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan hapis cezası talep edildi.

Geçtiğimiz eylül ayında belediye meclis üyesi Murat B., Kozlu ilçesindeki işyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve tedavi süreci geçiren Murat B. taburcu edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faili veya faillerini bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Güzergah üzerindeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda E.İ., E.İ., D.İ. ve M.İ. olayın faili oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 şüpheli hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede olayın faili olduğu iddia edilen M.İ.'nin daha önce Murat B.'nin yeğeni Enes B. ile kavga ettiğini ve kendisini Murat B.'ye söyleyeceğini belirttiğini, daha sonra ikametlerine taş atıldığını ve Murat B.'den şüphelendiğini söylediği belirtildi. İddianamede M.İ.'nin olay günü caddeden araçla geçerken Murat B.'yi tesadüfi gördüğünü ve diğer şüphelilere marketten bir şeyler alacağını söyleyerek araçtan indiğini, daha önce yıkık bir evde bulduğu silahla Murat B.'ye ateş ettiği sözlerine yer verildi. Şüpheli M.İ.'nin eylemi gerçekleştireceğinden kimsenin haberi olmadığı iddianamede yer alırken, diğer şüpheli D.İ. ise olay günü Kozlu'ya araba parçası almaya gittiklerini söyledi. Şüpheli D.İ., olayın faili olduğu iddia edilen M.İ.'nin ehliyeti olmadığı için sahil yolunu kullanmadıklarını belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. İddianamede yer alan diğer şüpheliler E.İ. ve E.İ. de suçlamaları kabul etmedi. Olayda yaralanan Murat B. ise şikayetçi olduğunu, kendisini vuran şahsın kar maskeli olduğunu ve Enes B. isimli bir yeğeninin olmadığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.