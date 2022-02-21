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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatçılar Osman Zeki Oral’ın evinin müze olmasını istedi

İHA

Sanatçılar Osman Zeki Oral’ın evinin müze olmasını istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 103 sanatçının 105 eseriyle Ereğlili ünlü ressam Osman Zeki Oral anısına düzenlenen sergiye katılan sanatçılar Osman Zeki Oral’ın evinin müzeye dönüştürülmesini talep etti.
Kdz. Ereğli Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sergi salonlarının açılışı ve Ereğlili değerli sanatçı Osman Zeki Oral anısına düzenlenen “Bellekteki İzler” sergisi için kente gelen Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) Başkanı Güzin Arısoy ve üye 30 sanatçı, Osman Zeki Oral’ın yaşadığı evi ziyaret etti.
Sanatçılar, uzun zamandır Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından dile getirilen ‘Osman Zeki Oral’ın yaşadığı evin müze yapılması’ konusunda çağrıda bulundular. Sanatçılar adına açıklamada bulunan BRHD Başkanı Güzin Arısoy, evin müze yapılması isteyerek şunları söyledi: “Şu anda üyelerimizle birlikte BRHD kurucu üyemiz Osman Zeki Oral’ın evinin önündeyiz. Değerli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın daveti üzerine Ereğli’de onun anısına bir sergi açtık. İstedik ki Osman Zeki Oral’ın evi bir müzeye dönüştürülsün. Anılarla birlikte yaşasın. Biliyoruz ki Osman Zeki Oral, çocuklara çok önem veren bir insandı. Bahçesinde çocukların sesinin cıvıldamasını mutlaka kendisi de isterdi. Müzeye dönüştürüldükten sonra burada değerli eserlerinin asılmasını ve kalıcı olmasını istiyoruz. BRHD olarak bizim dileğimiz bu. İnşallah ilerleyen zamanda bu dileğimiz gerçekleşir. Ailesinin de Gani Oral Bey ve Melek hanımın bu konuda bize destek olacakları, anlayışla karşılayacakları inancı içerisindeyiz. En büyük öncülüğü Belediye Başkanı Halil Posbıyık yapıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda biz Osman Zeki Oral Müzesini ziyarete geliriz.”

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