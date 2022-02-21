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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul bahçesindeki eski spor salonu tehlike saçıyor

İHA

Okul bahçesindeki eski spor salonu tehlike saçıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde İçişleri Bakanlığının metruk binaların yıkımına ilişkin genelgesinin ardından hakkında yıkım kararı alınan spor salonu, hemen yanındaki okulda eğitim gören öğrenciler için büyük tehlike oluşturuyor.
İçişleri Bakanlığının 2018 yılında ‘can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların tespit edilip yıkılması’ yönündeki genelgesinin ardından Zonguldak Valiliği’nin talimatı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kandilli Belediyesi ortak çalışma yürüterek 50 metruk bina tespit etti. Beldede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ilgili birimlerin incelemesi sonucu yıkım kararı verilen 50 binanın birçoğu yıkılırken, belde merkezindeki okul binasının bahçesinde bulunan eski spor salonu ise henüz yıkılmadı. 35 yıl önce yapılan ve gerekli bakımları yapılmadığı için zamanla çatısı çöküp duvarları çatlayan spor salonu kullanılamayacak duruma geldi. Yıkım kararı bulunan spor salonu kullanılmazken, zaman zaman bazı öğrencilerin binanın içerisine gizlice girdikleri ifade ediliyor.
Belde sakinleri ise özellikle okul saatlerinde öğrencilerin spor salonu içerisine gizlice girdiklerine birçok kez şahit olduklarını belirterek, üzücü bir olay yaşanmadan binanın yıkılmasını istedi. Zonguldak Valiliğince alınan kararın uygulanmasını isteyen vatandaşlar, “Hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de Özel İdare'deki yetkili birimler spor salonuna kullanılamaz ve metruk bina diye tespitte bulunmuşlar. Zaten görüldüğü gibi çatısı çökmüş, duvarlarda çatlaklar var. Çatıdan demir ve benzeri malzemeler sarkıyor. Çocuklarımızın zaman zaman gizlice bu binaya girip çıktıklarını görüyoruz. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz gördükleri anda her ne kadar uyarıda bulunsa da bu çözüm değil. Allah göstermesin orada bir öğrencinin başına bir şey gelse bunun hesabını kim verecek? Zaten tüm kararlar alınmış. O kadar büyük bir binada değil. Alınan bir karar neden uygulanmıyor? Biz Zonguldak Valiliği, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve Milli Eğitim yetkililerinden yardım istiyoruz. Lütfen bir çocuğumuzun dahi burnu kanamadan bu tehlikeli bina ortadan kaldırılsın” dediler.
Okul bahçesi içerisinde yer alan bina 4 yıldır yıkılmayı bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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