Ceza yememek için cam filmini söktü

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Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesi'nde yapılan trafik uygulamasında bir sürücü, aracının camlarındaki filmden dolayı uygulamaya takılınca, ceza yememek için filmi söktü.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesi'nde trafik uygulaması yapıldı. Otomobil sürücüsü H.K. cam filminden dolayı uygulamaya takıldı. Ekipler cam filminden dolayı sürücü H.K.’yi durdurarak filmi sökmesini istedi. Sürücü H.K. filmi sökmemekte direnince ekipler cezai işlem uygulayacaklarını söyledi. H.K. ceza yememek için cam filmini sökerek ceza yemekten kurtuldu. Filmi sökmesinin ardından uygulama noktasından ayrılan H.K. bu kez de ehliyetini unuttu. Polis ekiplerinin araması sonucunda sürücü H.K. tekrar uygulama noktasına dönerek ehliyetini aldı.

Öte yandan, trafik uygulamasının kentin çeşitli noktalarında gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

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