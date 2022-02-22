MFA Zonguldak DSİ Spor Eskişehir'de kampa girdi

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Kadınlar Voleybol 2. Lig temsilcisi MFA Zonguldak DSİ, PlayOff maçları için Eskişehir’de kampa girdi.

Türkiye Kadınlar 2. Lig temsilcisi MFA Zonguldak DSİ Spor, ligi 40 puanla ikinci sırada tamamlayarak 1. Lige yükselme PlayOff maçlarına katılmaya hak kazanmıştı. Kentte son hazırlıklarını tamamlayan MFA Zonguldak DSİ, 20 kişilik kadrosuyla bugün Eskişehir’e hareket etti. Eskişehir’de otele yerleşen takım üç günlük kampa girdi. Birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşacak olan MFA Zonguldak DSİ Spor, PlayOff maçlarını başarılı şekilde tamamlayarak Zonguldak'a dönmeyi planlıyor.

PlayOff müsabakalarında E grubunda mücadele edecek olan MFA Zonguldak DSİ Spor'un grubunda, Havran Fatih Belediyespor, Günseven Şalgam Ereğli Belediyespor, Adana Büyükşehir Belediyespor yer alıyor. MFA Zonguldak DSİ Spor, cuma günü saat 14.00'te Günseven Şalgam Konya Ereğli Belediyesi ile ilk müsabakasına çıkacak.

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