Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İl merkezinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda ölümcül etkiye sahip yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından takip edilen E.B. isimli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde sevk ederken İl Merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Devam eden operasyonda hakkında yakalama emri bulunan, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. isimli şahıs Narkotimlerce yakalandı. Mahkemeye sevk edilen E.B. mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında yakalama kararı olan M.A. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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