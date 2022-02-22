Birinci Aerobiyoloji yaz okulu yapılacak

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Aerobiyoloji Bilimini tanıtmak üzere, 710 Haziran 2022 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Aerobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile FenEdebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ev sahipliğinde ve 7 farklı üniversitenin Tıp, Biyoloji, Kimya, Fizik ve Çevre Mühendisliği gibi farklı alanlarından bilim insanlarının eğitici olarak katılımıyla “I. Aerobiyoloji Yaz Okulu” düzenlenecek.

Yaz okulu kapsamında, atmosferin dikey yapısından, polen ve spor morfolojilerine, atmosferik kirleticilerin analiz yöntemlerinden, moleküler Aerobiyoloji’de kullanılan yöntemlere kadar farklı konularda teorik ve uygulamalı eğitimler katılımcılara anlatılacak. Katılımın 20 kişi ile sınırlı olduğu yaz okulu, Fen ve Sağlık Bilimleri alanındaki bütün lisansüstü öğrencilere yönelik olup, katılım ücretsiz olacak.

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