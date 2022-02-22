Eşi sürüş eğitimi verirken kaza yapınca 7 bin 200 TL ceza yedi

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde eşinin sürüş eğitimi verdiği kadının kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca ardından da elektrik panosuna çarptı. Kazada yaralanan olmazken, polis ehliyetsiz sürücü ile aracın sahibi eşine toplamda 7 bin 200 TL ceza yazdı.

Kaza Kırmacı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocasının sürüş eğitimi verdiği B.Y. idaresindeki 67 AAU 606 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 67 TJ 654 plakalı otomobile, ardından da elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kazada yaralı olmayınca olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri kaza yapan ehliyetsiz sürücü ile aracın sahibi eşine toplamda 7 bin 200 TL ceza yazdı.

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