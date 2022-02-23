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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortaokul öğrencileri vergiler hakkında bilgilendirildi

İHA

Ortaokul öğrencileri vergiler hakkında bilgilendirildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Barbaros Kutlutaş Ortaokulu öğrencileri ‘Vergi haftası’ münasebetiyle Çaycuma Vergi Dairesi’ni ziyaret etti.
1990 yılından bu yana her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan ‘Vergi Haftası’ kapsamında; vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Müdürü Harun Toksoy ve Fen Bilgisi Öğretmeni Ercan Süzer rehberliğindeki öğrenciler, Çaycuma Vergi Dairesi’ni ziyaret etti.
Çeşitli afiş ve broşürlerle vatandaşları bilgilendirip konuya dikkat çeken öğrenciler, vergiler hakkında bilgi aldı. Vergi Dairesi Müdürü Yetiş Akyel, Türkiye genelindeki okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa vergi bilincini geliştirme eğitimleri yapılacağını, vergi haftası için hazırlanan 'Şifre SİZsiniz, Geleceğin Garantisi Vergilerinizdir' ve 'Kahveyle Hatrın, Verginle Katkın Olsun' sloganlarının yer aldığı genel afişler ile 'Vergilerle Hayalleriniz Gerçek Olsun' sloganının yer aldığı öğrencilere yönelik olarak hazırlanan afişlerin 81 ilde asılacağını belirterek kurumlarını ziyaret eden Barbaros Kutlutaş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

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