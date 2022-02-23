Bakacakkadı'ya 'Yöresel Köylü Pazarı' kuruluyor

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde 'Yöresel Köylü Pazarı' kurma tesviye dolgu çalışmaları başlatıldı.

Beldenin Satıbeyler Mahallesi Atatürk Caddesi’nde Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz'un girişimleriyle 'Yöresel Köylü Pazarı' kurma tesviye dolgu çalışmaları başlatıldığı ve en kısa zamanda dükkanların yapımına başlanacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.