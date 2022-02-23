Acil servisteki patlamada dehşeti yaşamıştı, Gizem hemşireden duygu dolu mesaj

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acil servisteki patlamada dehşeti yaşamıştı, Gizem hemşireden duygu dolu mesaj

İHA

Zonguldak'ta geçen Aralık ayında acil serviste meydana gelen patlamada dehşeti yaşayan ve vücudunda yanıklar meydana gelen hemşire Gizem Eliftürk Kocaeli'deki tedavisinin ardından Zonguldak'a döndü. Duygu dolu paylaşım yapan Gizem Eliftürk, "Benim o yoğun bakımda ne kadar acı çektiğimi eski halime dönmek için ne kadar çaba sarf ettiğimi unuttunuz" ifadelerine yer verdi.

Acil servisteki patlamada dehşeti yaşamıştı, Gizem hemşireden duygu dolu mesaj

Zonguldak'ta geçen Aralık ayında acil serviste meydana gelen patlamada dehşeti yaşayan ve vücudunda yanıklar meydana gelen hemşire Gizem Eliftürk Kocaeli'deki tedavisinin ardından Zonguldak'a döndü. Duygu dolu paylaşım yapan Gizem Eliftürk, "Benim o yoğun bakımda ne kadar acı çektiğimi eski halime dönmek için ne kadar çaba sarf ettiğimi unuttunuz" ifadelerine yer verdi.
Geçen yıl Aralık ayında hastaya müdahale etmek için hazırlık yaptığı sırada Acil Servis'te meydana gelen patlamada yaralanan ve vücudunda yanıklar meydana gelen hemşire Gizem Eliftürk, sevk edildiği Kocaeli'deki tedavisinin tamamlanmasının ardından Zonguldak'a geri döndü. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesinde birkaç operasyon geçiren Eliftürk; eski haline dönebilmek için mücadele verdi. Yanıkların büyük çoğunluğu atlatan hemşire Gizem Eliftürk, fiziki tedaviye başladı.

"Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım"
Tedavi sürecinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Eliftürk, suçu olmadığı halde herkesin gözü önünde diri diri yandığını söyledi. Kendisini görenlerin çabuk iyileştiği yönündeki sözlerine sitem eden Gizem Eliftürk, "Gecelerce acı çektiğimi unuttunuz" paylaşımında bulundu. Açıklamasında "Hiçbir şey göründüğü gibi değil" diyen Eliftürk sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Şimdi uzun zamandır hem bana yazıp dua edenlere hemde merak edenlere bu paylaşımı paylaşmak istedim. Yana kaydırdıkça benim o malum günden sonra yanan yüzümün iyileşme sürecini görüyorsunuz ki yüz en çabuk toparlayan kısım. Şu an bile yüzümde leke var ama bu şuanda önemli değil. Ben iyiyim hamdolsun. Hani beni yolda görüp yada paylaştığım fotoğraflarda, 'Gizem kendini çabuk toplamış' ya da 'İyi ya iyisin iyi' diyorsunuz da şunu bilmiyorsunuz. Benim o yoğun bakımda ne kadar acı çektiğimi, kaç defa ameliyat olduğumu hatırlayamadığımı; gecelerce acı çekip uyuyamadığımı; olan olayda suçum olmadığını halde diri diri herkesin gözü önünde yandığımı; eski yaşantıma dönebilmek için ne kadar çaba sarf ettiğimi; o çabaya rağmen yanan yerlerimin eski fonksiyonumu alabilmesi için çok fedakarlık ettiğimi unuttunuz. Hala da ediyorum. Fiziki tedavi görüyorum ve uzun sürede göreceğim sanırım. Ama çok şükür ki dimdik ayaktayım dualarla. Her şey geçecek inşallah sadece şunu unutmayın. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ben iyiyim daha da iyi olacağım inşallah. Beni bilen bilir her zaman her olayda güçlü olmaya çalıştım ve bu olaydan da güçlü bir şekilde çıktığıma inanıyorum çok şükür. Beni tanıyan yada tanımadan dua eden herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun."
Olay sonrası gazetecilere açıklama yapan Başhekim Özcan Pişkin sebebi bilinmeyen bir nedenle yaşanan olayda iki personelin yaralandığını savcılığın konuyu soruşturduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gazeteci Ferdi Akıllı, ölümünün yıldönümünde mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Gazeteci Ferdi Akıllı, ölümünün yıldönümünde mezarı ...
Bakacakkadı'ya 'Yöresel Köylü Pazarı' kuruluyor
YEREL HABERLER Bakacakkadı'ya 'Yöresel Köylü Pazarı' kuruluyor
Ortaokul öğrencileri vergiler hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencileri vergiler hakkında ...
Öğrenciler kan bağışının önemine dikkat çekti
YEREL HABERLER Öğrenciler kan bağışının önemine dikkat çekti
İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri ...
Öğrencilerden büyük başarı
YEREL HABERLER Öğrencilerden büyük başarı
Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
Eşi sürüş eğitimi verirken kaza yapınca 7 bin 200 TL ceza yedi
YEREL HABERLER Eşi sürüş eğitimi verirken kaza yapınca 7 bin 200 TL ...
Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür tutuklandı 
YEREL HABERLER Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür ...
Ormanlı Ortaokulu öğrencileri Judo müsabakalarına katıldı
YEREL HABERLER Ormanlı Ortaokulu öğrencileri Judo müsabakalarına ...
Birinci Aerobiyoloji yaz okulu yapılacak
YEREL HABERLER Birinci Aerobiyoloji yaz okulu yapılacak
BEÜ’de kömür madenciliğinde kendiliğinde yanabilirlik çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER BEÜ’de kömür madenciliğinde kendiliğinde yanabilirlik ...
Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
YEREL HABERLER Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Balıkçılar sezon umutsuz kapatıyor
YEREL HABERLER Balıkçılar sezon umutsuz kapatıyor
MFA Zonguldak DSİ Spor Eskişehir'de kampa girdi
YEREL HABERLER MFA Zonguldak DSİ Spor Eskişehir'de kampa girdi
Ölümcül etkiye sahip uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklu
YEREL HABERLER Ölümcül etkiye sahip uyuşturucu ele geçirildi: 2 ...
Grizu-263 Uzay Takımı Rektör Çufalı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Grizu-263 Uzay Takımı Rektör Çufalı ile bir araya ...
Görenler çığlık çığlığa kaldı, kavganın ortasında zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı
YEREL HABERLER Görenler çığlık çığlığa kaldı, kavganın ortasında ...
Alaplı’da baca yangını paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Alaplı’da baca yangını paniğe neden oldu
Keçecioğlu Platformu üyeleri'nden Cura'ya destek ziyareti
YEREL HABERLER Keçecioğlu Platformu üyeleri'nden Cura'ya destek ...
Zonguldak’ın ilçelerde de TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlanacak
YEREL HABERLER Zonguldak’ın ilçelerde de TURKOVAC aşısı uygulanmaya ...
Türkiye'nin ilk cep uydusundan 40 günde 5 bin veri Yeni hedef uydu aracılığıyla veri transferini çift yönlü sağlamak
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk cep uydusundan 40 günde 5 bin ...
Ceza yememek için cam filmini söktü
YEREL HABERLER Ceza yememek için cam filmini söktü
Okul bahçesindeki eski spor salonu tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Okul bahçesindeki eski spor salonu tehlike saçıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.