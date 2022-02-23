Jandarma’dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri Kdz. Ereğli Aydınlar Köyü İlkokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından Kdz. Ereğli Aydın köyü ilköğretim okulu öğrencilerine uygulamalı olarak trafik Eğitimi ve trafik Kuralları hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2022 yılı içerisinde yapılan planlamalar çerçevesinde öğrencilerin yanı sıra, sürücü, yaya ve diğer yol kullanıcılarına yönelik eğitim ve seminerler verilmesine devam edileceği belirtildi.

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