TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Karacabey Belediyespor: 1

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında Karacabey Belediyespor'a 10 mağlup oldu.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Can Cengiz xx, Güner Mumcu Taştan xx, İbrahim Etem Potuk xx

Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Selim xx, Hakan xx, Ali x (Oğuzhan dk. 70 x), Emre xx, Sefa xx, Rıdvan x (Tezcan dk. 62 x), Ercüment x (Murathan dk. 62 x), Aykut x (Yunus Emre dk. 65 x), Eyüp xx, Embiya xx

Karacabey Belediyespor: Veysel xx, Enes xx, Hakan x, Mevlüt xx, Bekir Can Kara xxx (Umut dk. 83 x), Kaan xx, Arda xx, Sergen x (Abdullah dk. 45 x), Uğur x (Ata dk. 45 x), Harun x (Ömer dk. 83 x), Devrim x (Berk dk. 62 x)

Gol: Bekir (dk. 55) (Karacabey Belediyespor)

Sarı Kartlar: Eyüp, Yüksel, Oğuzhan (Zonguldak Kömürspor), Hakan, Veysel (Karacabey Belediyespor)

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