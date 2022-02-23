Çevre felaketinin yaşandığı sahilde temizlik çalışması başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre felaketinin yaşandığı sahilde temizlik çalışması başlatıldı

İHA

Zonguldak'ta kullanılmayan çöp depolama alanından dalgaların sahile sürüklediği çöpler için temizlik çalışmaları başlatıldı. Kozlu ve Zonguldak Belediyelerinin sınırlarında kalan alanda sahile giren iş makineleri çöpleri toplamaya başladı. Aynı manzaranın yaşanmaması için depolama alanının rehabilite edilmesi bekleniyor.

Çevre felaketinin yaşandığı sahilde temizlik çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta kullanılmayan çöp depolama alanından dalgaların sahile sürüklediği çöpler için temizlik çalışmaları başlatıldı. Kozlu ve Zonguldak Belediyelerinin sınırlarında kalan alanda sahile giren iş makineleri çöpleri toplamaya başladı. Aynı manzaranın yaşanmaması için depolama alanının rehabilite edilmesi bekleniyor.
Zonguldak Belediyesi ile Kozlu Belediyesi sınırlarında kalan ve uzun yıllar çöplerin gelişigüzel depolandığı alan, Sapça mevkisine yapılan atık ve geri dönüşüm tesisinin hayata geçmesiyle birlikte kullanıma kapatıldı Atıkların toprağa karıştığı bölge adeta çöp dağına döndü, sahile yakın olması sebebiyle de dalgalar çöpleri önce denize ardından da Kozlu sahiline sürükledi.
Geçen hafta sonu çevre felaketinin yaşandığı korkunç manzara ile karşılaşan vatandaşlar, bölgenin rehabilite edilmesini ve kumsalı kaplayan çöplerin Zonguldak ve Kozlu Belediyesi ekiplerince temizlenmesini istedi. Bazı vatandaşlar ise tıbbi atık, kemirgen ölüleri, plastik ve kanlı serum şişelerine rağmen piknik yapmaya devam etti.
Kamuoyunda büyük tepki çeken görüntülerin ardından ekipler sahilde temizlik çalışması başlattı. Zonguldak Belediyesi'ne ait iş makineleri ve kamyonlar arıtma tesisinin bulunduğu bölgede kumsal üzerindeki çöpleri temizleme çalışması yaptı. Kozlu Belediyesi ekipleri de iş makineleri ve temizlik personeli eşliğinde çöpleri Kozlu Sahili'nden temizlemeyi sürdürdü.

Tahkimat ile çöplerin denize karışması engellenecek
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Zonguldak ziyaretinde yakından incelediği alana öncelik verilmesi talimatı verdiği öğrenildi. Rehabilite edilmesi planlanan ve tahkimat yapılması beklenen alanın sahille olan bağlantısının kesilmesinin planlandığı öğrenildi. İlk etapta tıbbi atıkların da yer aldığı çöplerin denize karışması engellenecek. Millet Bahçesi yapılması planlanan alanın halkın kullanımına açılacağı 400 milyon liralık projenin hayata geçmesi için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

Belediye, "Kesin çözüm olmasa da temizlik çalışmalarını tekrarlıyoruz"
Kozlu Belediyesi sosyal medya hesabından temizlik çalışmalarının kesin çözüm olmasa da yeniden yapıldığını paylaşarak şöyle dedi:
"Kozlu sahili temizlik çalışmalarımızda seferberlik ilan ettik. İş makineleri eşliğinde personelimiz, dalgalarla çöp depolama alanından sahile sürüklenen çöpleri toplayarak kamyonlarla nakletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kesin çözüm olmasa'da, Belediye olarak temizlik çalışmalarımızı tekrarlıyoruz.
Çalışmalarımız ılıksu, Değirmenağzı plajlarında'da devam etmektedir. Ancak, Kesin çözüm eski Zonguldak vahşi çöp depolama alanının rehabilite edilmesinden geçmektedir.
Kozlu sahili ve diğer plajlarımıza gelen bu çöplerin tekrar sahillerimizi kirletmemesi için eski vahşi çöp depolama alanının rehabilite edilmesi şarttır. Belediye ekiplerimiz seferberlik halinde tekrar tekrar temizlik çalışmalarını sürdürmekte olup, çalışmaları bizzat yerinde takip ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Çufalı, TÜBİTAK bilim fuarına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı, TÜBİTAK bilim fuarına katıldı
Havaların soğumasını fırsata çevirmek istediler, denize açıldılar
YEREL HABERLER Havaların soğumasını fırsata çevirmek istediler, ...
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Karacabey Belediyespor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Karacabey ...
Jandarma’dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarma’dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Kaplan, "Bölgenin hazırlanması gerekiyor ama bunları anlayabilen yerel yönetim yok"
YEREL HABERLER Kaplan, "Bölgenin hazırlanması gerekiyor ama bunları ...
10 yaşındaki Eymen’in ölümüne sebep olmuştu, o hemşire için cezai ehliyet raporu istendi
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Eymen’in ölümüne sebep olmuştu, o ...
Kırnapçı’nın yeni kitabı ‘Koralı’ okuyucuyla buluşuyor
YEREL HABERLER Kırnapçı’nın yeni kitabı ‘Koralı’ okuyucuyla ...
Acil servisteki patlamada dehşeti yaşamıştı, Gizem hemşireden duygu dolu mesaj
YEREL HABERLER Acil servisteki patlamada dehşeti yaşamıştı, Gizem ...
Gazeteci Ferdi Akıllı, ölümünün yıldönümünde mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Gazeteci Ferdi Akıllı, ölümünün yıldönümünde mezarı ...
Bakacakkadı'ya 'Yöresel Köylü Pazarı' kuruluyor
YEREL HABERLER Bakacakkadı'ya 'Yöresel Köylü Pazarı' kuruluyor
Ortaokul öğrencileri vergiler hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencileri vergiler hakkında ...
Öğrenciler kan bağışının önemine dikkat çekti
YEREL HABERLER Öğrenciler kan bağışının önemine dikkat çekti
İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri ...
Öğrencilerden büyük başarı
YEREL HABERLER Öğrencilerden büyük başarı
Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
Eşi sürüş eğitimi verirken kaza yapınca 7 bin 200 TL ceza yedi
YEREL HABERLER Eşi sürüş eğitimi verirken kaza yapınca 7 bin 200 TL ...
Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür tutuklandı 
YEREL HABERLER Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür ...
Ormanlı Ortaokulu öğrencileri Judo müsabakalarına katıldı
YEREL HABERLER Ormanlı Ortaokulu öğrencileri Judo müsabakalarına ...
Birinci Aerobiyoloji yaz okulu yapılacak
YEREL HABERLER Birinci Aerobiyoloji yaz okulu yapılacak
BEÜ’de kömür madenciliğinde kendiliğinde yanabilirlik çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER BEÜ’de kömür madenciliğinde kendiliğinde yanabilirlik ...
Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
YEREL HABERLER Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Balıkçılar sezon umutsuz kapatıyor
YEREL HABERLER Balıkçılar sezon umutsuz kapatıyor
MFA Zonguldak DSİ Spor Eskişehir'de kampa girdi
YEREL HABERLER MFA Zonguldak DSİ Spor Eskişehir'de kampa girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.