Nadir görülen tepeli pelikan, Alaplı Çayında görüntülendi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bulunan Çay’da nesli azalan pelikan türüne rastlandı.

Zonguldak’da nadir görülen Tepeli pelikan, ilk defa Batı Karadeniz'de yeniden görüldü. Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Ekrem Karaduman tarafından Alaplı Çayında fotoğraflanan tepeli pelikan türü, Batı Karadeniz'de gözlemlenen ilk Tepeli Pelikan türü oldu. Kazakistan ve Hazar Denizi civarında koloni olarak arasında yaşayan tepeli pelikan familyasına ait bir pelikan türü olan ve literatürde “Pelecanus crispus” olarak biliniyor.

Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Ekrem Karaduman tarafından Alaplı’da fotoğraflanan pelikan türü, sonbaharla birlikte Güneydoğu Avrupa'dan Moğolistan'a kadar uzanan coğrafyada yayılış gösteriyor. Tepeli Pelikan türünün Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Ukrayna'da bulunduğu belirtildi.

Vatandaşlar, pelikan olduğunu anladıkları kuşu cep telefonlarıyla görüntüledi. Pelikanın, kuşların göç güzergahında bulunan Alaplı Çayına mola vermek için geldiği değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.