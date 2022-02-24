Genç yaşta hayatını kaybetmişti, anısına kütüphane yapıldı

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Zonguldak’ta geçtiğimiz yıl lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 8.sınıf öğrencisi Ömer Mirza Ürkmez anısına okuduğu okul olan Yayla Ortaokuluna kütüphane açıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan destekleri ile geçtiğimiz yıl Lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Ömer Mirza Ürkmez anısına öğrenim gördüğü Yayla Orta okuluna kütüphane yapıldı.

Kütüphanenin açılış kurdelesini, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan kesti.

Açılışın ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan minik öğrencilerle sohbet ederek, beraber kitap okudu.

Programın sonunda ise protokol üyeleri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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