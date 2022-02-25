Mesleki yarışmalarda kazanan öğrenciler ödüllendirildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi İlçe Müftülüğü, mesleki yarışmalarda ilçeyi temsil eden öğrencileri unutmadı.

İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş ve Şube Müdürü Mehmet Bali, Çaycuma İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Mehmet Kocaarslan ile görüşen Müftü Karataş, mesleki yarışmalarda Çaycuma’yı temsil eden öğrencileri de unutmadı. Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma dalında Fatih Şekerci, Ezanı Güzel Okuma dalında Kutay Tok, Hutbeyi Güzel Okuma dalında Ahmet Can Abacı, Kızlar da Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma dalında İrem Çöloğlu isimli öğrencileri başarıları için tebrik eden Müftü Karataş, başarılarının devamını dilerken kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

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