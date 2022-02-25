Yetkililer Ormanlı'daki dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) Kastamonu Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ve ekibi, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ile birlikte dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesi merkezinde birçok kez sel felaketi yaşanmış ve vatandaşlar mağdur olmuştu. Son olarak geçen yıl temmuz ayında yaşanan sel felaketinde onlarca iş yeri ve araç sular altında kalarak, tarım arazileri zarar görmüştü. Hasar tespiti yapılmasının ardından beldede yaşanabilecek sel felaketlerini kalıcı olarak önlemek için dere ıslah çalışması başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve DSİ Kastamonu Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu dere ıslah çalışmasının hangi aşamada olduğunu yerinde gördü. Dere ıslah çalışmasının son hızla devam ettiğini belirten Başol, kısa süre içinde çalışmanın tamamlanacağını söyledi.

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