Derenin rengi sarıya döndü

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Zonguldak’ta iki gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde ki derelerin rengi sarıya döndü.

Zonguldak’ta iki önce başlayan sağanak yağış kenti etkisi altına aldı. Sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde ki dereler, dağlardan gelen toprakların karışmasıyla sarıya boyandı. Derenin rengini gören vatandaşlar büyük şaşkın yaşadı.

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