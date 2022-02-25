Zonguldak’ta 2021 yılında 3 bin 637 kişi dünya evine girdi

Türkiye İstatislik Kurumu (TUİK) verilerine göre Zonguldak’ta evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 3 bin 637 olurken, boşanan çiftlerin sayısı bin 238 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatislik Kurumu (TUİK) 2021 yılında evlenme ve boşanma verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Ülke genelinde evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 561 bin 710 olurken, boşanan çiftlerin sayısı 174 bin 85 olarak gerçekleşti. Bu sayı Zonguldak’ta evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 3 bin 637 olurken, boşanan çiftlerin sayısı bin 238 olarak gerçekleşti. Bu sayı Karabük’te evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında bin 499 olurken, boşanan çiftlerin sayısı 520 olurken Bartın’da ise evlenen çiftlerin sayısı bin 219, boşanan çiftlerin sayısı 356 olarak gerçekleşti.

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